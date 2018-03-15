ГЭЦ: 18 марта более 36 тысяч школьников сдадут экзамен

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) проведет 18 марта первый этап выпускных экзаменов (9 классы) по уровню общего среднего образования для выпускников общеобразовательных школ 30 городов и районов, а также для учащихся последних классов учреждений профобразования 23 городов и районов.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в этот день в целом ожидается участие в экзамене 36613 учеников.

"Лист пропуска на экзамены" можно будет распечатать с 11 марта, к нему прилагается "Памятка", куда включены важные рекомендации, связанные с экзаменационным процессом, правила их соблюдения и другая необходимая информация.

Экзамен начнется в 11:00.

Управлять экзаменом будут 285 руководителей экзамена и 3278 педагогов-контролеров.