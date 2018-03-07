ГЭЦ: 11 марта около 40 000 учащихся сдадут экзамен

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 11 марта первый этап выпускных экзаменов (9 классы) по уровню общего среднего образования для выпускников общеобразовательных школ Сумгайыта, Абшерона, Гянджи, Гёйгельского, Самухского, Нафталанского, Геранбойского, Дашкесанского, Шекинского, Огузского, Габалинского, Лянкяранского, Астаринского, Билясуварского, Агсуинского, Зардабского, Шемахинского, Кюрдамирского, Агдамского, Евлахского, Бардинского, Тертерского, Имишлинского, Саатлинского, Сабирабадского, Хачмазского, Шабранского районов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

В этот день в целом предусматривается сдача экзаменов 39 496 учащимися.

Экзамены начнутся в 11:00 часов.

Для экзаменов выделено 277 руководителей экзамена и 3 355 педагогов-контролеров.