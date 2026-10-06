ГЭЦ: 1 870 студентов прошли дополнительный конкурс на места по госзаказу

В Азербайджане 1 870 студентов, поступивших в бакалавриат на платной основе, получили право на бесплатное обучение по итогам дополнительного конкурса.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), по результатам конкурса по приему в вузы на 2026/2027 учебный год часть мест по государственному заказу осталась незаполненной.

На эти места был проведен дополнительный конкурс среди студентов, зачисленных на соответствующие специальности на платной основе. Отбор осуществлялся с учетом набранных ими баллов.

Список 1 870 студентов, получивших право на бесплатное обучение, направлен в высшие учебные заведения для принятия необходимых мер.