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    ГЭЦ: 1 870 студентов прошли дополнительный конкурс на места по госзаказу

    Наука и образование
    • 06 октября, 2026
    • 16:31
    ГЭЦ: 1 870 студентов прошли дополнительный конкурс на места по госзаказу

    В Азербайджане 1 870 студентов, поступивших в бакалавриат на платной основе, получили право на бесплатное обучение по итогам дополнительного конкурса.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), по результатам конкурса по приему в вузы на 2026/2027 учебный год часть мест по государственному заказу осталась незаполненной.

    На эти места был проведен дополнительный конкурс среди студентов, зачисленных на соответствующие специальности на платной основе. Отбор осуществлялся с учетом набранных ими баллов.

    Список 1 870 студентов, получивших право на бесплатное обучение, направлен в высшие учебные заведения для принятия необходимых мер.

    Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ)
    DİM: Universitetlərə ödənişli əsaslarla qəbul olan 1870 tələbə dövlət hesabına təhsil alacaq
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