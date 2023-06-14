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ГДП: В Баку ”Последний звонок" прошел без происшествий

ГДП: В Баку ”Последний звонок" прошел без происшествий В связи с мероприятиями по случаю ”Последнего звонка" в Баку среди выпускников не выявлено административных правонарушений
Наука и образование
14 июня 2023 г. 19:07
ГДП: В Баку ”Последний звонок прошел без происшествий

В связи с мероприятиями по случаю ”Последнего звонка" в Баку среди выпускников не выявлено административных правонарушений

Об этом в ответ на запрос Report сообщил сотрудник Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, в связи с "Последним звонком" на территории столицы рядом с общеобразовательными школами организована служба как по территориальному признаку, так и усиленная сотрудниками Дорожно-патрульной службы: “В связи с мероприятиями по случаю ”Последнего звонка" на территории столицы среди выпускников не выявлено нарушений общественного порядка и административных правонарушений. Мы благодарим всех наших граждан, проявивших ответственное отношение, а нашей молодежи желаем успехов в дальнейшей жизни!"

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Версия на азербайджанском языке DYP: "Bakıda “Son zəng” tədbirləri ilə bağlı məzunlar arasında inzibati xəta aşkar olunmayıb"

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