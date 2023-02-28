Гасан Гасанов: Тюрcко-азербайджанские и персидские традиции Новруза сильно отличаются

Встреча Нового года издавна для всех народов является одним из важнейших обычаев, что относится также к тюркам-азербайджанцам.

Встреча Нового года издавна для всех народов является одним из важнейших обычаев, что относится также к тюркам-азербайджанцам.

Исследования показывают, что есть весьма значительные отличия этих традиций у азербайджанцев и персов, они имеют собственные, независимые друг от друга, истоки и систему явных отличий. Это не значит, что одни из них лучше, а другие хуже. Речь идет о том, что будучи ценными сами по себе, эти традиции и культура являются важным нематериальным наследием в одном случае иранских, а в другом тюркских народов.

Зороастризм и тенгрианство

У истоков отличий между персидскими и тюркско-азербайджанскими традициями встречи Нового года в День весеннего равноденствия лежат религиозные верования. Древнеперсидские базируются на зороастризме, древнетюркские – тенгрианстве, на тех языческих верованиях доисламского периода, которые эти народы исповедовали.

Персидский зороастризм подробно описан в священной книге "Авеста", а тенгрианство, к сожалению, не оставило нам собственного писания, поэтому представления о нем формируются учеными на основе древних источников: работах греческого историка Геродота, албанского Мусы Каганкайтуклу и некоторых других европейских авторов, сообщающих о традициях тюркских народов.

Полагаясь на эти источники можно представить себе отличия зороастрийско-персидской и тенгрианско-тюркской традиций по целому ряду национальных обычаев и обрядов в том, числе и встречи Нового года в День весеннего равноденствия.

"Авеста" подробно описывает вражду между арианами-зороастрийцами к тюрками-тенгрианцами, которые называются в ней туры-туранцы.

Зороастрийская религия, проповедующая, что в мире идет вечная борьба между Добром и Злом, на самом деле проповедует конфессиональную вражду, утверждая, что все Добро - это дело рук ариан-зороастрийцев, а все Зло - туров, туранцев, тенгрианцев.

Слово Новруз на самом деле означает не новый год, а новый день. В древности персы словом Новруз называли первый день каждого месяца. Лишь с XI века, им назвали и праздник встречи Нового года.

А тюрки изначально праздник встречи нового года называли Байрам, а начиная с XI в. стали называть его Новруз-Байрам. Об этимологии этого слова и причине добавления к нему слова Новруз будет сказано далее. В этой публикации мы представляем отличия ритуалов и существа зороастрийско-персидской и тенгрианско-азербайджанской версий встречи Дня весеннего равноденствия.

Время наступления нового года в тюркской и персидской традициях

Азербайджанцы традиционно встречают новый год в День весеннего равноденствия, что подтверждается сообщениями средневековых авторов - Бируни, Насреддина Туси и Улугбека.

Китайские источники I в. до н.э . сообщают, что тюрки празднуют начало нового года, когда появляется молодая зелень, то есть с началом весны.

В персидской же традиции с древнейших времен до XI века новый год отмечался не весной, а в день летнего солнцестояния 22 июня.

Бируни (973–1050) сообщает, что мифический персидский царь Джамшид праздник нового года установил в соответствии с персидским календарем в первый день месяца Фарвердин-Маха – первого летнего месяца, что совпадает со вступлением Солнца в созвездие Рака (22 июня). Весь период, когда государственной религией персов был зороастризм и далее до XI века, новый год персы отмечали именно 22 июня.

День летнего солнцестояния или День весеннего равноденствия?

В связи с какими обстоятельствами изначально тюрки встречали новый год с началом Весны (22 марта), а персы с началом лета (22 июня)?

Бируни отмечает, что за начало года предпочтительнее было взять солнцестояние (летнее или осеннее), так как его легче установить невооруженным глазом, чем равноденствие. Бируни добавляет, что День равноденствия может определить лишь тот, кто хорошо знаком с астрономией и может пользоваться астрономическими инструментами. Из этого сообщения Бируни следует, что тот народ, который еще в древности освоил астрономические инструменты, мог с их помошью установить День весеннего равноденствия (22 марта), а тот, который не имел подобных навыков, встречал новый год в День летнего солнцестояния (22 июня).

В сообщениях о тюркском календаре, действовашем, по крайней мере, с VI в. Бируни и Насреддина Туси, однозначно говорится, что тюркский Новый год начинается в марте, в день весеннего равноденствия.

В зороастрийской книге "Бундахишн" (IX в.) написано, что зороастрийский год разделен на шесть праздничных периодов (так называемые гаханбары), это: середина весны; середина лета; праздник сбора урожая; праздник возвращения скота с летних пастбищ; середина зимы, ритуал в честь Фравартиша. Это дает основание считать, что у зороастрийцев не было праздника в честь начала весны, то есть дня весеннего равноденствия. Как видим из этого перечня, День весеннего равноденствия не упоминается в зороастрийских источниках в качестве начала нового года. Персы, лишь в исламский период, в начале XI в., когда входили в состав сельджукской империи, по решению тюркского султана Мелик-шаха стали отмечать Новруз в марте. А сами зороастрийцы, как утверждает выдающийся зороастровед Мэри Бойс, решение о праздновании Нового года в марте в День весеннего равноденствия приняли лишь в начале XX века.

Сколько дней праздновать Новруз?

Различаются и количество праздничных дней в персидско-зороастрийской и азербайджанско-тенгрианской традициях.

У азербайджанцев праздник состоит из восьми праздничных дней, один из которых сам День весеннего равноденствия, а семь остальных четыре вторника, предшествующие праздничному дню, и три вторника после него.

У персов праздник длится шесть дней подряд, с 11 века он начинается со дня весеннего равноденствия.

Праздничные ритуалы

Ритуальная система празднования встречи нового года у азербайджанцуев и персов также сильно различается.

О праздничных ритуалах персидской традиции Новруза сообщает Бируни: "В день Науруза, царь начинал празднество и объявлял простым людям, что будет сидеть для них и окажет им милость. Во второй день он принимал тех, кто стоял ступенью выше, то есть дихканов (землевладельцев) и членов знатных семей; в третий день царь сидел для всадников и для высших мобедов (религиозные служители); в четвертый день – для членов своего дома и родичей, в пятый день – для своих сыновей и клиентов. Каждому оказывались милости в той мере, в какой он их заслужил, и каждый получал сполна подобающие ему подарки и награды от царя. Когда же наступал шестой день, то царь покончив с удовлетворением нужд, устраивал Науруз для самого себя, и к нему имели доступ только люди близкие, достойные быть наедине с царем".

Примерно такое же описание праздника приводит и Омар Хайам (1048-1131 гг.) в своем произведении "Новруз-наме". Персидский новогодний праздник Новруз, принимая во внимание описания Бируни и Омара Хайама, представляет собой премущественно чествование самого персидского царя и его ближайшего окружения.

Попытаемся сейчас представить структуру азербаджанской версии встречи Дня весеннего равноденствия. Основной системной особеностью азербайджанской версии является наличие восьми праздничных дней, из которых один приходится на непосредственно день весеннего равноденствия, а остальные 7 дней на вторники (Çərşənbə axşamı), непосредственно предшествующие праздничному дню и следующие за ним. Каждый из праздничных вторников имеет свою ритуальную версию (Согласно Бируни персы не пользовались неделями, так что у них изначально, вовсе не было вторников).

В азербайджанской версии все восемь праздничных дней посвящаются восьми тенгрианским языческим боженствам.

Основной праздник - это непосредственно День весеннего равноденствия, который посвящается языческому богу Солнца. Четыре предшествующих ему праздничных вторника посвящаются тенгрианским языческим божествам Неба (Воздуха), Воды, Земли и Огня.

Три последующих праздничных вторника после основного праздника были посвящены тенгрианским языческим божествам, олицетворяющим человеческие чувства и поведение. Это культ предков, прорицательство (гадание), благотворительность и жертвоприношение. В силу определенных исторических реалий, празднование этих трех вторников на стыке XIX-XX веков были совмещены с Днем весеннего равноденствия.

В азербайджанской версии праздника нет приоритета царя, как это видим в персидской версии, в данном случае приоритет сил природы и человеческих чувств, а все слои населения равноправны. Азербайджанско-тенгрианский ритуал, это по существу общенародное веселье в честь наступления Нового года.

Когда жечь костры?

Азербайджанцы в честь Дня весеннего равноденствия разжигают праздничный костер в честь тенгрианского языческого божества Огня (Таковым была в доисламский период Од-Ана. По Геродоту богиню огня у скифов звали Табити. Это слово в современнои азербайджанскоми языке означает обугливание -"Təpitmə". Так называется процесс приготовления лаваша на садже).

Зороастрийцы и современные персы, в честь прихода весны не разжигают праздничный костер.

Костер зороастрийцы разжигают в честь прихода зимы и дня зимнего равноденствия в месяц Дей, который по древнеперсидско-зороастрийскому календарю охватывает период от 22 декабря до 22 января.

Азербайджанцы в один из дней, предшествующих дню весеннего равноденствия, разжигая праздничный костер, прыгают через него, сопровождая ритуал молитвами.

По древнетюркской традиции, прыгая через костер, древние тюрки очищали себя от всего скверного и вреднего. Зороастрийцы не прыгают через огонь и считают это великим грехом. В зороастрийской книге "О праведном Виразе" говорится, что "зороастрийцу держать огонь под собой грешно" и за это они попадают в ад.

Символы праздничного застолья

Персы праздничное застолье украшают семью продуктами, названия которых начинаются на персидском языке с буквы С. Почему сложилась такая такая традиция четких объяснений нет. Но это категорически неприемлемо для тюркских народов, так как один и тот же продукт на персидском и тюркском языках начинаются с разных букв.

В то же время азербайджанский новогодний стол состоит из сладостей, каждое из которых олицетворяет одного из древних тенгрианских языческих божеств, символизирующих природную стихию.

Это Шоргогал, символизирующий умирающее Солнце, и Ширингогал - возрождающееся, которым посвящен основной прздничный День весеннего равноденствия – Bayram-axşamı.

На праздничном столе также Шекер-чорек,символизирующий Небо, которое почитают в первый праздничный вторник; Семени, взращенный посредством воды без земли, символизирующий Воду, которую почитают во второй праздничный вторник; Пахлава – символизрующий Землю, которую почитают в третий праздничный вторник; Шекер-бура символизрующий Огонь, который почитают в четвертый праздничный вторник.

Новруз и Байрам или Новруз-байрам

Азербайджанская версия праздника нового года - день весеннего равноденствия называется Bayram. Махмуд Кашгарлы (XI в.) пишет, что "Bayram – это тюркский праздник, который носит имя духа хранителя женского пола, называемого – Bay (в тюркской мифологии эту богиню назвают - Umay)".

Слово Байрам согласно Махмуду Кашгарлы, состоит из компонента – "Бай", произшедшего от теонима тюркского языческого божества "Байат". Вторая часть слова Байрам, "Рам" образовалось от слова "Арам". Так называется месяц март в современном уйгурском календаре. Слово "арам" происходит от "ара", что в переводе с древнетюркского языка означает промежуток", то есть период между прошлым и новым годом. Кроме того, на чувашском, киргизском, казахском, каракалпакском, туркменском, узбекском, тувинском, башкырском, татарском языках слово "арам" представлено следующими значениями: волшебный, чудодейственный, обряды, примета, вера в приметы, предчувствие, предзнаменование.

Таким образом, слово "Байрам" имеет исконно тюркское происхождение и следующую семантику: "месяц почитания божества Байат, расположенный в промежутке между старым и новым годом, а также месяц предзнаменований и примет богини Байат.

В персидской версии праздник нового года называется Новруз, которому Бируни дает следующее определение: "Первый день месяца Фервердин-Маха - Науруз. Это первый день нового года и название его по персидски имеет именно такое значение". В древности этм словом в персидской традиции назывался первый день не года, а каждого месяца.

Как видно из изложенногого, у персов и азербайджанцев отличаются не только ритуалы и мировоззренческая концепция новогоднего праздника, но и даже семантика его названий. При этом у персов название праздника носит сугубо календарный характер, означая "новый день", а у тюрков оно (Байрам), отражает природные изменения и семантически связано с языческими божествами.

Календарная реформа

Выше мы отметили, что согласно решению мифического персидского царя Джамшида, новый год был установлен 22 июня - в день летнего солнцестояния. Но сейчас персы, как и азербайджанцы, отмечают праздник нового года 22 марта - в День весеннего равноденствия. Возникает вопрос, когда произошло это слияние?

15 марта 1079 г. по решению Огузо-сельджукского султана Мелик-шаха астрономическая комиссия во главе с Омаром Хайамом перевела празднование персидского Нового года Новруз со дня летнего солнцестояния на день весеннего равноденствия.

Точнее, Омар Хайам перевел не только праздничный день, но и реформировал персидский календарь и перевел месяц Фарвердин-Мах с первого летнего месяца на первый весенний месяц.

Так, в результате сельджукской реформы персидский новый год Новруз, который изначально праздновали 22 июня, когда солнце располагалось в созвездии Рака, и тюркский новый год Байрам, который всегда праздновали 22 марта при расположении солнца в созвездии Овна, слились в единый календарный день. Получилось сдвоенное название азербайджанского Дня весеннего равноденствия – Новруз Байрам (Novruz Bayramı).

Таким образом, можно утверждать, что правильнее будет признать наличие двух различных версий встречи нового года, основательно отличающихся друг от друг.

Тюркский новогодний Байрам изначально праздновали в День весеннего равноденствия – 22 марта, а персидский новый год Новруз изначально отмечался в День летнего солнцестояния – 22 июня. Лишь в 1079 г. во исполнение указа сельджукского султана Мелик-шаха персидский новый год, была перенесен Омар Хаййамом с 22 июня на 22 марта.

Основной целю огузо-сельджукского султана Мелик-шаха было установление единого дня встречи нового года для всех народов, живущих в пределах его империи, одновременно с правящей династией-в День весеннего равноденствия.

По указу Мелик-шаха персы перенесли день нового года с 22 июня на 22 марта, но полностью сохранили все свои исконные обычаи и обряды, о которых мы рассказали выше. Эти отличия дают основание признать раздельное, независимое развитие каждого из этих праздников.

Таким образом, наличие различия между персидской и азербайджанской версиями празднования Дня весеннего равноденствия в качестве нового года дает основание считать, что азербайджанская версия тюркского праздника Новруз-Байрам является одной из самых древних на земле. К тому же она не имеет никакого отношения к зороастризму и сильно отличается от персидской версии встречи нового года.