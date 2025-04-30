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Гарвард примет меры по борьбе с антисемитизмом и исламофобией

Гарвард примет меры по борьбе с антисемитизмом и исламофобией Президент Гарвардского университета Алан Гарбер
Наука и образование
30 апреля 2025 г. 02:53
Гарвард примет меры по борьбе с антисемитизмом и исламофобией

Президент Гарвардского университета Алан Гарбер в своем письме извинился за проявления ненависти на религиозной и национальной почве в учебном заведении после обострения палестино-израильского конфликта и заявил, что университет примет меры по борьбе с нетерпимостью.

Как сообщает Report, в письме на сайте университета он указал, что прошлый учебный год был "разочаровывающим и болезненным".

"Я сожалею о тех моментах, когда мы не смогли соответствовать тем высоким ожиданиям, которые мы справедливо установили для нашего сообщества, - указывается в сообщении. - Тяжелое и обширное влияние атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и то, что произошло далее, серьезно повлияло на наш кампус".

Гарбер указал, что на основании выводов групп университета по борьбе с антисемитизмом и исламофобией будет произведен пересмотр расписания занятий и учебных программ и к концу семестра будет выработан план по дальнейшей борьбе с нетерпимостью.

"Гарвард не может и не будет мириться с нетерпимостью. Мы продолжим обеспечивать безопасность всех членов нашего сообщества и защищать их свободу от притеснений", - подчеркнул глава учебного заведения.

Напомним, что 15 апреля президент США Дональд Трамп предложил расценивать Гарвард как политическую организацию и лишить вуз статуса необлагаемого налогами университета. Министерство образования объявило о заморозке грантов для Гарварда на $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн. Ранее американская администрация потребовала внести изменения в политику учебного заведения, обосновав их защитой студентов еврейского происхождения от антисемитизма. Как утверждает The New York Times, Гарвард пытался сотрудничать с Белым домом, но позже список требований был расширен за счет "пунктов, никак не связанных с антисемитизмом". Президент Гарвардского университета Алан Гарбер отказался их выполнять.

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