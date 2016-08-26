Гариб Мамедов переведен на более низкую должность в НАНА

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Бывший председатель Государственного комитета по земле и картографии Гариб Мамедов переведен на более низкую должность в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По полученной Report информации, Г.Мамедов, являющийся академиком-секретарем отделения аграрных наук НАНА назначен на должность советника по аграрным вопросам НАНА.

По информации, отделение аграрных наук присоединено к отделению биологии и медицинских наук. На должность академика-секретаря отделения назначен председатель комитета здравоохранения Милли Меджлиса, бывший ректор Медицинского университета Ахлиман Амирасланов. Г.Мамедов получил должность советника.

В НАНА подтвердили Report данный факт.