Фуад Мурадов встретился с министром образования Грузии

© Report

Тбилиси. 14 июня. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Грузии председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с министром образования и науки этой страны Михаилом Чхенкели.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в областях науки и образования, коснулись молодежной политики, кадровой подготовки и пр.

Ф.Мурадов отметил, что азербайджанское государство, и в частности президент Ильхам Алиев, придают важное значение развитию отношений с Грузией во всех направлениях, в том числе в сферах науки и образования: "Дружественные и братские отношения между нашими странами создают возможность для расширения сотрудничества в областях науки и образования. Сегодня в Грузии проживает много азербайджанцев. Они являются равноправными гражданами этой страны. Они играют важную роль в укреплении этого государства. Однако, в ряде областей проблемы пока еще остаются".

В свою очередь М.Чхенкели сказал, что правительство Грузии создало все условия для получения нормального образования всех представителей национальных меньшинств, в том числе азербайджанцев: "Недавно применяемая образовательная программа 4+1 наряду с интеграцией национальных меньшинств, создает возможность для изучения ими государственного языка. Принимаются меры по укреплению материально-технической базы школ с обучением на азербайджанском языке".

Здесь обсудили вопросы подготовки в государственных и частных вузах двух стран кадров, в совершенстве владеющих азербайджанским и грузинским языками, коснулись обмена студентами, организации визитов педагогов и студентов и пр. представляющих взаимный интерес вопросов.

На встрече присутствовал также посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.