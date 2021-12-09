Фрэнсис Гарденер-Трехо: Хотим установить межвузовское сотрудничество между Нахчываном и Великобританией

"Как известно, одной из основных миссий British Councilin в стране является развитие и продвижение английского языка. Мы также определились с министерством образования Нахчыванской Автономной Республики, что мы можем сделать в будущем в этой сфере. Как Br

"Как известно, одной из основных миссий British Councilin в стране является развитие и продвижение английского языка. Мы также определились с министерством образования Нахчыванской Автономной Республики, что мы можем сделать в будущем в этой сфере. Как British Councilin, продвигаем использование большего количества онлайн-инструментов при обучении английскому языку, о которых заявили в ходе наших обсуждений. Потому что этот метод упрощает доступ учителей и учеников к материалам на английском языке. Планируем вместе работать в этом направлении и в будущем".

Как передает Report, об этом заявил директор British Councilin в Азербайджанской Республике Фрэнсис Гарденер-Трехо,.

"Сектор образования Великобритании занимает первое место среди ведущих стран мира. В этом смысле наша цель - установить международные отношения между университетами Нахчывана и университетами Великобритании и внести значительный вклад как в программе обмена студентами, так и в других областях", - сказал Фрэнсис Гарденер-Трехо.

Отметив, что он впервые находится в Нахчыване, директор British Council по Азербайджану сказал, что для отношений созданы благоприятные условия. Я верю, что между Соединенным Королевством и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана установятся более длительные и крепкие отношения».