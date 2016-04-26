Французско-азербайджанский университет приступит к деятельности 15 сентября

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском французском лицее министру образования Азербайджана Микаилу Джаббарову вручили Меморандум о взаимопонимании, подтверждающий создание Французско-азербайджанского университета.

Как сообщает Report, документ был представлен министру госсекретарем Франции по делам Европы Арлемом Дезиром.

До этого гости ознакомились со зданием лицея и условиями учебного заведения.

Ответивший на вопросы журналистов министр образования Микаил Джаббаров заявил о развитии сотрудничества между Азербайджаном и Францией во многих сферах: "Сфера образования является одной из сфер успешного сотрудничества. Не случайно, что сегодняшняя встреча проходит в Бакинском французском лицее. Цель встречи заключалась в обсуждении очередного этапа создания Французско-азербайджанского университета".

М.Джаббаров заявил, что вуз приступит к деятельности с 15 сентября этого года: "Мы действуем в этом направлении уже более года. Сегодня мне представили документ, отражающий очередной этап данного проекта".

Отметим, что Французско-азербайджанский университет будет создан между Страсбургским университетом и Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности.