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    Французско-азербайджанский университет приступит к деятельности 15 сентября

    Меморандум о взаимопонимании представлен министру образования Микаилу Джаббарову

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском французском лицее министру образования Азербайджана Микаилу Джаббарову вручили Меморандум о взаимопонимании, подтверждающий создание Французско-азербайджанского университета.

    Как сообщает Report, документ был представлен министру госсекретарем Франции по делам Европы Арлемом Дезиром.

    До этого гости ознакомились со зданием лицея и условиями учебного заведения.

    Ответивший на вопросы журналистов министр образования Микаил Джаббаров заявил о развитии сотрудничества между Азербайджаном и Францией во многих сферах: "Сфера образования является одной из сфер успешного сотрудничества. Не случайно, что сегодняшняя встреча проходит в Бакинском французском лицее. Цель встречи заключалась в обсуждении очередного этапа создания Французско-азербайджанского университета".

    М.Джаббаров заявил, что вуз приступит к деятельности с 15 сентября этого года: "Мы действуем в этом направлении уже более года. Сегодня мне представили документ, отражающий очередной этап данного проекта".

    Отметим, что Французско-азербайджанский университет будет создан между Страсбургским университетом и Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности. 

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