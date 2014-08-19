Forbes: в США понизился интерес к учебе

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Согласно подсчетам национального центра статистики образования США, в стране 1,6 млн студентов получили степень бакалавра. Об этом сообщает Report со ссылкой на авторитетный журнал "Forbes".

Согласно данным, в настоящее время 30% населения США имеют степень бакалавра. По мнению экспертов, в стране, где немалую доля приходится на миллиардеров с неполным высшим или колледжским образованием, интерес к получению образования снизился.

Управление трудовой статистики госдепа США подготовило прогноз о доходе населения на предстоящие годы. По данным управления, лица получившие образование в колледже, за всю свою жизнь заработают не более 2,78 млн долларов.

Другие исследования в США показали рост блоггерства среди населения. Люди считают, что став блоггерами, они получат больше возможностей для создания бизнеса.

Согласно неофициальной статистике, на сегодняшний день Twitter считается наиболее оптимальным для поиска работы в США. Всемирно известный сайт подтверждает этот факт. Обычно работодатели выбирают потенциальных работников по их ретвитам и фейворитам (добавление в Избранное). Это подтверждает и статистика найма сотрудников за последние годы. Поэтому пользователям Twitter рекомендуется быть внимательными при применении функций retwitt и favorite.