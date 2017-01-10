Фонд "Знание" расширяет сотрудничество с посольством Южной Кореи

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Посол Южной Кореи в Азербайджане Ким Чанг-гю побывал в Фонде "Знание" при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения фонда, на встрече с участием исполнительного директора фонда "Знание" Октая Самедова и сотрудников фонда коснулись проектов, которые помогут в создании более тесных отношений между народами и других вопросов.

Посол Ким Чанг-гю выразил удовлетворение посещением фонда и коснулся перспектив сотрудничества.