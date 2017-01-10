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    Фонд "Знание" расширяет сотрудничество с посольством Южной Кореи

    Посол Южной Кореи в Азербайджане побывал в фонде, обсудили ряд вопросов

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Посол Южной Кореи в Азербайджане Ким Чанг-гю побывал в Фонде "Знание" при президенте Азербайджанской Республики.

    Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения фонда, на встрече с участием исполнительного директора фонда "Знание" Октая Самедова и сотрудников фонда коснулись проектов, которые помогут в создании более тесных отношений между народами и других вопросов.

    Посол Ким Чанг-гю выразил удовлетворение посещением фонда и коснулся перспектив сотрудничества. 

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