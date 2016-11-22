Фонд "Знание" организовал встречу бакинских и сальянских школьников

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В рамках проекта "Школы-побратимы" Фонда "Знание" при президенте Азербайджана учащиеся школы №275 Сураханского района Баку посетили сальянских школьников.

Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения фонда, учащиеся встретились с главой Исполнительной власти Сальяна Севиндиком Гатамовым. Затем между сураханскими школьниками и учениками школы-лицея технического уклона №7 было подписано соглашение.

Директор школы-лицея Арзу Дашполадова заявила об исключительной роли школьников в данном проекте.