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    Фонд "Знание" организовал встречу бакинских и сальянских школьников

    В рамках проекта Школы-побратимы подписано соглашение между сураханскими школьниками и их сальянскими сверстниками

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В рамках проекта "Школы-побратимы" Фонда "Знание" при президенте Азербайджана учащиеся школы №275 Сураханского района Баку посетили сальянских школьников.

    Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения фонда, учащиеся встретились с главой Исполнительной власти Сальяна Севиндиком Гатамовым. Затем между сураханскими школьниками и учениками школы-лицея технического уклона №7 было подписано соглашение.

    Директор школы-лицея Арзу Дашполадова заявила об исключительной роли школьников в данном проекте. 

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