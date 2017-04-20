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    Фонд "Знание" и Университет Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

    Они будут осуществлять совместные мероприятия

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Фонд "Знание" при президенте Азербайджанской Республики подписал Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Университетом Азербайджан.

    Как сообщили Report в секторе информационного обеспечения Фонда "Знание", документ подписали исполнительный директор Фонда "Знание" Октай Самедов и ректор Университета Азербайджан Саадат Алиева.

    Согласно Меморандуму о взаимопонимании, стороны осуществят совместные мероприятия для оказания поддержки развитию знаний, профессионального уровня и мировоззрения молодежи, получения беспрерывного образования и соответствующего современным стандартам образования, обеспечения их развития как личности. 

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