Фонд "Знание" и Университет Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Фонд "Знание" при президенте Азербайджанской Республики подписал Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Университетом Азербайджан.

Как сообщили Report в секторе информационного обеспечения Фонда "Знание", документ подписали исполнительный директор Фонда "Знание" Октай Самедов и ректор Университета Азербайджан Саадат Алиева.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, стороны осуществят совместные мероприятия для оказания поддержки развитию знаний, профессионального уровня и мировоззрения молодежи, получения беспрерывного образования и соответствующего современным стандартам образования, обеспечения их развития как личности.