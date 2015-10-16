​Фонд развития науки обнародовал результаты третьего конкурса "Грант Шуши"

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Фонд развития науки при президенте Азербайджана обнародовал результаты третьего конкурса "Грант Шуши". Как сообщили Report в пресс-службе Фонда, по результатам конкурса определилось 5 проектов-победителей с общим объемом финансирования в размере 220000 манатов.

В конкурс вошли 13 проектов по соответствующим научным областям и грантам, прошедших регистрацию в Агентстве по авторским правам. К экспертизе проектов были привлечены постоянные и независимые эксперты Фонда развития науки. Победившие проекты будут реализовываться в Нахчыванском отделении НАНА, Бакинском государственном университете, Азербайджанском государственном педагогическом университете, Центре стратегических исследований при президенте и неправительственной организации - медицинский научно-исследовательский центр "Саглам нясил".

В гуманитарной и сфере общественных наук победило 4 проекта, биологии, медицины и аграрных наук - 1 проект. Среди руководителей проектов-победителей две женщины, трое мужчин.

С результатами конкурса можно ознакомиться на странице www.sdf.gov.az.

Напомним, что Фонд в 2012 году учредил "Грант Шуши" в целях стимулирования научных исследований по Карабаху, обеспечения региональных и международных исследований. Третий конкурс "Грант Шуши" был объявлен 25 декабря прошлого года.