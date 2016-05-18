Фонд развития науки и Российский фонд фундаментальных исследований подписали соглашение о сотрудничестве

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Делегация во главе с президентом Национальной Академии Наук Азербайджана, академиком Акифом Ализаде побывала в Российском фонде фундаментальных исследований (РФФИ). Как сообщили Report в Академии, на встрече с председателем совета РФФИ, академиком Владиславом Панченко были обсуждены такие важные вопросы, как плодотворное сотрудничество в области фундаментальных наук, осуществление новых проектов в технологической и социально-экономической сферах .

В рамках встречи между НАНА, Фондом развития науки при Президенте Азербайджанской Республики и Российским фондом фундаментальных исследований было подписано соглашение о сотрудничестве.

Делегация во главе с академиком Акифом Ализаде также побывала в Международном центре научной и технической информации (МЦНТИ).

Отметив, что руководимый им центр заинтересован в тесном сотрудничестве с Азербайджаном в научной и технической сферах, генеральный директор МЦНТИ Евгений Угринович подчеркнул значимость осуществления совместных проектов в области информационного обмена, налаживания научных связей и т.д. Е.Угринович предложил публиковать статьи азербайджанских ученых в издаваемом центром журнале «Информация и инновация». Он подчеркнул, что это будет способствовать более широкому распространению информации о полученных научных достижениях и инновационных новшествах, которые осуществлены в республике.



Президент НАНА рассказал о государственных программах и проектах, которые осуществляются в Азербайджане в области развития науки и образования, налаженных со многими научными центрами мира связях. Академик Акиф Ализаде отметил, что на основе заключенных договоров ведутся совместные исследования и с научными институами России, в том числе с Институтом физики Земли имени О.Шмидта и Институтом геологии Российской Академии Наук.



Делегация НАНА также встретилась с молодыми учеными и студентами-азербайджанцами, обучающимися в России. На встрече академик Акиф Ализаде рассказал о новшествах и структурных изменениях, проводимых в НАНА, и отметил, что в 2015 году в Академии было организовано обучение на ступени магистратуры, а с нынешнего года возросло число научных отраслей, на которые проводится прием. Руководитель НАНА также добавил, что создание в учреждении новых научных институтов, особенно Института кавказоведения будет способствовать еще большему расширению систематического изучения истории Азербайджана и его связей со странами Кавказского региона.

Затем академик Акиф Ализаде ответил на вопросы молодых ученых и студентов.