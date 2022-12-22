Фонд образовательных студенческих кредитов обратился к студентам

Фонд образовательных студенческих кредитов обратился к студентам.

Фонд образовательных студенческих кредитов обратился к студентам.

Как сообщили Report в Фонде, по предложению министерства науки и образования Азербайджана и согласно соответствующему постановлению Кабинета министров внесены дополнения и изменения в "Порядок выдачи образовательных студенческих кредитов за счет Фонда образовательных студенческих кредитов".

Согласно постановлению, социальные образовательные студенческие кредиты за счет Фонда образовательных студенческих кредитов также смогут получать студенты, получающие трудовую пенсию за потерю кормильца, и студенты, получившие звание "ветеран войны" за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана.

Процесс приема обращений на получение образовательных студенческих кредитов на осенний семестр учебного года 2022-2023 продолжается. Желающие получить студенческие кредиты могут обращаться по ссылке: www.e-ttkf.edu.az.