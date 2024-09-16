Фонд Гейдара Алиева построил среднюю школу в поселке Истису Хачмазского района

Фонд Гейдара Алиева построил новую среднюю школу в поселке Истису Хачмазского района.

Фонд Гейдара Алиева построил новую среднюю школу в поселке Истису Хачмазского района.

Как сообщает Report, в первый день нового учебного года образовательное учреждение было передано в пользование учащимся и учителям.

Трехэтажная школа, строительство которой началось в начале этого года, состоит из двух корпусов. Учебное заведение на 320 ученических мест оснащено необходимой мебелью и оборудованием, предметные кабинеты - физики, химии, биологии, компьютерный класс, кабинеты военной подготовки, медицинский кабинет, кабинеты трудового обучения и лаборатории - необходимым инвентарем.

Здесь также созданы библиотека, актовый и спортивный залы, открытая спортивная площадка.

На прилегающей к школе территории проведены работы по благоустройству и озеленению.

Напомним, что старое здание школы, возведенное в 1938 году, пришло в негодность.