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Фонд Гейдара Алиева построил новую школу в Имишли

Фонд Гейдара Алиева построил новую школу в Имишли В селе Аранлы Имишлинского района состоялось открытие полной средней школы №1 имени Юсифа Садатханова, построенной Фондом Гейдара Алиева.
Наука и образование
17 сентября 2024 г. 17:28
Фонд Гейдара Алиева построил новую школу в Имишли

В селе Аранлы Имишлинского района состоялось открытие полной средней школы №1 имени Юсифа Садатханова, построенной Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает муганское бюро Report, трехэтажное здание школы рассчитано на 624 ученических места.

Учебное заведение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием.

В здании из трех корпусов 29 классных комнат, лаборатории физики, химии, биологии, кабинет информатики, кабинет военной подготовки, медицинский кабинет, кабинеты трудового обучения, библиотека, столовая, актовый зал, спортивный зал и открытая спортивная площадка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu İmişlidə yeni məktəb inşa edib

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