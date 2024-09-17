Фонд Гейдара Алиева построил новую школу в Имишли

В селе Аранлы Имишлинского района состоялось открытие полной средней школы №1 имени Юсифа Садатханова, построенной Фондом Гейдара Алиева.

В селе Аранлы Имишлинского района состоялось открытие полной средней школы №1 имени Юсифа Садатханова, построенной Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает муганское бюро Report, трехэтажное здание школы рассчитано на 624 ученических места.

Учебное заведение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием.

В здании из трех корпусов 29 классных комнат, лаборатории физики, химии, биологии, кабинет информатики, кабинет военной подготовки, медицинский кабинет, кабинеты трудового обучения, библиотека, столовая, актовый зал, спортивный зал и открытая спортивная площадка.