Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы в поселке Нидж

По инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Нидж Габалинского района построено новое здание полной средней школы № 1.

По инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Нидж Габалинского района построено новое здание полной средней школы № 1.

Как сообщает Report, новое здание сдано в эксплуатацию 15 сентября - в День знаний.

В церемонии открытия приняли участие официальные лица, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили, жители поселка, учителя, родители учащихся. Участники церемонии выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой и Фонду Гейдара Алиева за строительство нового здания школы.

Здание двухэтажной средней школы № 1 рассчитано на 200 ученических мест. Кабинеты и лаборатории оснащены необходимым оборудованием и наглядными пособиями.

В школе есть библиотека, столовая, актовый и тренажерный залы, открытая спортивная площадка.