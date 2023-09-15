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Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы в поселке Нидж

Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы в поселке Нидж По инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Нидж Габалинского района построено новое здание полной средней школы № 1.
Наука и образование
15 сентября 2023 г. 17:47
Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы в поселке Нидж

По инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Нидж Габалинского района построено новое здание полной средней школы № 1.

Как сообщает Report, новое здание сдано в эксплуатацию 15 сентября - в День знаний.

В церемонии открытия приняли участие официальные лица, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили, жители поселка, учителя, родители учащихся. Участники церемонии выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой и Фонду Гейдара Алиева за строительство нового здания школы.

Здание двухэтажной средней школы № 1 рассчитано на 200 ученических мест. Кабинеты и лаборатории оснащены необходимым оборудованием и наглядными пособиями.

В школе есть библиотека, столовая, актовый и тренажерный залы, открытая спортивная площадка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu Nic qəsəbəsində yeni məktəb binası inşa edib

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