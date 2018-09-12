Фонд Гейдара Алиева подарил школьные принадлежности первоклассникам из малообеспеченных семей

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ По инициативе Фонда Гейдара Алиева детям из малообеспеченных семей, которые пойдут в первый класс в 2018-2019 учебном году, вручены подарки со школьными принадлежностями.

Как сообщили Report в Фонде, подарки розданы при поддержке министерства труда и социальной защиты населения более 13 тысячам первоклассникам из семей, получающих адресную социальную помощь по стране.

Подготовленный по заказу Фонда Гейдара Алиева подарочный комплект для малообеспеченных семей состоит из портфеля и школьных принадлежностей.

Отметим, что Фонд ежегодно в рамках программы "Поддержка образованию" дарит первоклассникам из малообеспеченных семей портфель и различные школьные принадлежности. Придающий особое значение в своей деятельности образовательной сфере, Фонд Гейдара Алиева, наряду с оказанием в рамках этого проекта социальной поддержки малообеспеченным семьям, также вносит свой вклад в развитие образования.