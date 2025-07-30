Физулинский профлицей откроется в 2027 году

10:22 Физулинская профессиональная школа начнет свою деятельность с 2027 года.

Физулинский профессиональный лицей начнет свою деятельность с 2027 года.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на церемонии открытия Центра совершенства и мастерских по "Эксплуатации установок и оборудования по возобновляемой энергии" в Бакинском государственном центре профессионального образования по технике и технологиям".

Министр добавил, что в 2026 году в городе Шуша начнет свою деятельность профессионально-образовательный лицей.

По его словам, в настоящее время более 100 тысяч человек получают профессиональное образование:

"В ближайшие годы мы хотим расширить сферу профессионального образования. Также разрабатываются программы высшего профессионального образования, и у выпускников есть большие шансы получить суббакалаврское образование".