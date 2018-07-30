Физики: Пирамида Хеопса оказалась "концентратором" радиоволн

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Физики из Германии и России изучили свойства пирамиды Хеопса и пришли к выводу, что она может концентрировать электромагнитную энергию в внутренних камерах и фокусировать ее в пространство под собой.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", их выводы были представлены в Journal of Applied Physics.

Пирамида Хеопса была построена в середине третьего тысячелетия до нашей эры фараоном Хуфу (Хеопсом), представителем четвертой династии Древнего царства, во времена которой были построены все "великие пирамиды" Египта. Эта структура высотой в 145 метров и шириной и длиной в 230 метров остается одной из самых высоких и крупных построек, когда-либо созданных человечеством.

Как рассказал координатор выполненных исследований из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге Андрей Евлюхин, пирамиде Хеопса и ее "кузенам" публика часто приписывает различные "магические" свойства, в том числе способность "концентрировать энергию космоса" и многие другие антинаучные феномены. С другой стороны, реальные физические свойства пирамиды ученые начали изучать только несколько лет назад, когда исследователи начали искать в ней новые потайные комнаты, используя мюонные сканеры.

Ученые предположили, что пирамида, как и многие другие рукотворные объекты, может вести себя как резонатор, фокусирующий и усиливающий колебания, чья длина волны соразмерна габаритам самого "чуда света". В данном случае речь идет о радиоволнах метрового диапазона в промежутке между 200 и 600 метрами. Примерно в этом же диапазоне работают многие любительские радиостанции и радиосети.

Как показали эти расчеты, пирамида Хеопса действительно будет взаимодействовать с "любительскими" радиоволнами, скапливая их энергию в усыпальнице фараона перенаправляя ее в точку, которая находится непосредственно под основанием чуда света, где находится третья камера. Сильнее всего она будет воздействовать на волны с длиной в 333 и 230 метров.