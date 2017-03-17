Фестиваль Хончи прошел в БВШН

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошел Фестиваль Хончи, посвященный Новрузу. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

В фестивале, организованном Центром английского языка и Гуманитарных дисциплин Высшей Школы, приняли участие 14 команд, каждая из которых представляла одну учебную группу. Специально к мероприятию студенты подготовили 20 оригинальных праздничных подносов, по традиции украшенных семени, сладостями, свечами и цветами. Лучшей в конкурсе была признана хонча, представленная студентами команды N2 (второй группы первого курса БВШН), которым был вручен специальный кубок фестиваля.

В рамках мероприятия были организованы различные традиционные праздничные конкурсы, не раз вызвавшие смех и оживление среди зрителей, которые шумно поддерживали участников состязаний. Победителем традиционной игры, в которой проверяются на прочность вареные крашеные яйца, стал студент первого курса БВШН Асеф Сафаров, обучающийся по специальности "Нефтегазовая инженерия". А студент первого курса Высшей школы Фарид Тагиев, обучающийся по специальности "Химическая инженерия", стал победителем конкурса, где нужно было быстрее всех съесть сладости.

В завершение праздника ректор БВШН Эльмар Гасымов тепло поздравил победителей и участников Фестиваля Хончи, а также всех студентов и преподавателей Высшей школы с наступающим Новруз Байрамы и пожелал им успехов, благополучияи хорошего праздничного настроения. Фестиваль, который вместе, как одна семья, отметили студенты, педагоги и сотрудники Высшей школы, наверняка надолго запомнится всем его участникам.