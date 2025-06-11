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Фарида Сафиева: В книге "Иреван: исторические факты и личности" отражены неизвестные миру факты

Фарида Сафиева: В книге "Иреван: исторические факты и личности" отражены неизвестные миру факты Фарида Сафиева: В книге "Иреван: исторические факты и личности" отражены неизвестные миру факты
Наука и образование
11 июня 2025 г. 16:23
Фарида Сафиева: В книге Иреван: исторические факты и личности отражены неизвестные миру факты

В книге "Иреван: исторические факты и личности", изданной на азербайджанском и английском языках, нашли отражение как известные, так и неизвестные миру факты об этом древнем азербайджанском городе.

Об этом Report заявила председатель общественного объединения "Каинат" Фарида Сафиева.

Она отметила, что книга состоит из двух частей, в ней прослеживается история Иревана, начиная с периода ханства. "Показан процесс превращения города Иреван и Западного Азербайджана в моноэтническое государство, а также представлена информация об архитектуре, исторических памятниках, школах, театре города. Все это представлено в энциклопедической форме с иллюстрациями. Основная цель издания книги — представить иностранным гражданам, проживающим за рубежом и в Азербайджане, все истины об Иреване кратко, лаконично и в соответствии с современной эпохой", - сказала она.

Председатель объединения подчеркнула, что в книге также представлены картины известных художников. "Например, на изображении города Иреван, нарисованном французским художником, со всеми деталями ясно показано, что это именно мусульманский город. Поэтому, если кто-то во Франции скажет, что Иреван не азербайджанский город, мы можем предъявить рисунок французского художника и доказать им на их языке, что Иреван — азербайджанский город", - добавила она.

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Версия на английском языке Farida Safiyeva: Book 'Iravan: Historical Facts and Personalities' reveals unknown truths to world
Версия на азербайджанском языке İrəvanla bağlı indiyə qədər məlum olmayan faktların əks olunduğu kitabın təqdimatı keçirilib

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