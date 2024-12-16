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Фарид Ахмедов: Минюст готов оказать необходимую поддержку вузам Азербайджана

Фарид Ахмедов: Минюст готов оказать необходимую поддержку вузам Азербайджана Министерство юстиции Азербайджана готово оказать необходимую поддержку местным вузам.
Наука и образование
16 декабря 2024 г. 17:15
Фарид Ахмедов: Минюст готов оказать необходимую поддержку вузам Азербайджана

Министерство юстиции Азербайджана готово оказать необходимую поддержку местным вузам.

Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Фарид Ахмедов на открытии программы LL.M в Университете ADA.

Ахмедов отметил, что юридическая специальность в Азербайджане достаточно популярна, однако важно предпринять шаги развития юриспруденции как науки.

По его словам, запуск программы LL.M в Университете ADA станет важным шагом в этом направлении.

В завершение министр юстиции выразил готовность от имени министерства оказать необходимую поддержку всем университетам, включая их юридические факультеты.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Əhmədov: Ədliyyə Nazirliyi universitetlərə lazımi dəstəyi verməyə hazırdır

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