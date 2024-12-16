Фарид Ахмедов: Минюст готов оказать необходимую поддержку вузам Азербайджана

Министерство юстиции Азербайджана готово оказать необходимую поддержку местным вузам.
Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Фарид Ахмедов на открытии программы LL.M в Университете ADA.
Ахмедов отметил, что юридическая специальность в Азербайджане достаточно популярна, однако важно предпринять шаги развития юриспруденции как науки.
По его словам, запуск программы LL.M в Университете ADA станет важным шагом в этом направлении.
В завершение министр юстиции выразил готовность от имени министерства оказать необходимую поддержку всем университетам, включая их юридические факультеты.