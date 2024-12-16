Фарид Ахмедов: Минюст готов оказать необходимую поддержку вузам Азербайджана

Министерство юстиции Азербайджана готово оказать необходимую поддержку местным вузам.

Министерство юстиции Азербайджана готово оказать необходимую поддержку местным вузам.

Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Фарид Ахмедов на открытии программы LL.M в Университете ADA.

Ахмедов отметил, что юридическая специальность в Азербайджане достаточно популярна, однако важно предпринять шаги развития юриспруденции как науки.

По его словам, запуск программы LL.M в Университете ADA станет важным шагом в этом направлении.

В завершение министр юстиции выразил готовность от имени министерства оказать необходимую поддержку всем университетам, включая их юридические факультеты.