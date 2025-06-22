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Фархад Гаджиев: В конкурсе "Yüksəliş" на сегодняшний день победителями стали 96 человек

Фархад Гаджиев: В конкурсе "Yüksəliş" на сегодняшний день победителями стали 96 человек На сегодняшний день на участие в конкурсе "Yüksəliş" подали заявки 40 тысяч человек, победителями стали 96 участников.
Наука и образование
22 июня 2025 г. 10:20
Фархад Гаджиев: В конкурсе Yüksəliş на сегодняшний день победителями стали 96 человек

На сегодняшний день на участие в конкурсе "Yüksəliş" подали заявки 40 тысяч человек, победителями стали 96 участников.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель Рабочей группы конкурса "Yüksəliş" Фархад Гаджиев в ходе своего выступления на финальном этапе Программы карьерного развития "Üfüq".

По его словам, конкурс "Yüksəliş" был учреждён указом Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. В настоящее время проходит уже пятый по счёту конкурс.

Фархад Гаджиев подчеркнул, что проведение конкурса именно в аграрной сфере сегодня не является случайным:
"Ещё в советский период Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял этой сфере особое внимание. Азербайджан всегда имел сильные позиции в аграрной области, и мы уверены, что этот рост будет продолжаться."

"Проводимые в стране аграрные реформы и достигнутые успехи ещё раз доказывают, что мы движемся в правильном направлении. Это — результат политики, осуществляемой Президентом. В этом контексте проведение подобного конкурса в аграрной сфере, а также отбор новых специалистов и кадров — логичный и необходимый шаг."

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Версия на азербайджанском языке Fərhad Hacıyev: “Yüksəliş” müsabiqəsində bu günədək 96 nəfər qalib olub

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