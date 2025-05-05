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Фархад Гаджиев: В кадровый банк, созданный конкурсом Yüksəliş, входят более 3 тыс. человек

Фархад Гаджиев: В кадровый банк, созданный конкурсом Yüksəliş, входят более 3 тыс. человек В кадровый банк, созданный конкурсом Yüksəliş, входят 3 109 человек.
Наука и образование
5 мая 2025 г. 10:42
Фархад Гаджиев: В кадровый банк, созданный конкурсом Yüksəliş, входят более 3 тыс. человек

В кадровый банк, созданный конкурсом Yüksəliş, входят 3 109 человек.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель рабочей группы конкурса Yüksəliş Фархад Гаджиев на презентации кадрового банка.

По его словам, интерес к конкурсу очень высок, о чем свидетельствует регистрация на него около 40 тыс. человек за 4 года.

Гаджиев также отметил, что на презентации кадрового банка присутствуют представители около 40 государственных учреждений и частных компаний: "Считаем, что он будет полезен для государственных учреждений и частных компаний".

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Версия на азербайджанском языке “Yüksəliş” müsabiqəsinin kadr bankında 3109 nəfər var

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