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Фархад Гаджиев: Кадровым банком Yüksəliş уже заинтересовались 45 госструктур

Фархад Гаджиев: Кадровым банком Yüksəliş уже заинтересовались 45 госструктур 45 государственных учреждений уже подали заявки на использование кадрового банка, созданного в рамках конкурса Yüksəliş.
Наука и образование
5 мая 2025 г. 11:17
Фархад Гаджиев: Кадровым банком Yüksəliş уже заинтересовались 45 госструктур

45 государственных учреждений уже подали заявки на использование кадрового банка, созданного в рамках конкурса Yüksəliş.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев после презентации платформы.

По его словам, в базе содержится информация об управленческих навыках каждого зарегистрированного участника.

"Это не просто информационный ресурс, а площадка для взаимного обмена. Государственные структуры и частные компании смогут размещать здесь свои актуальные вакансии и подбирать персонал в соответствии со своими потребностями", - отметил Гаджиев.

Он добавил, что кадровый банк создает широкие возможности как для госсектора, так и для частного сектора.

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Версия на азербайджанском языке Fərhad Hacıyev: “Yüksəliş” müsabiqəsinin kadr bankı üçün artıq 45 dövlət qurumu müraciət edib

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