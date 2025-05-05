Фархад Гаджиев: Кадровым банком Yüksəliş уже заинтересовались 45 госструктур

45 государственных учреждений уже подали заявки на использование кадрового банка, созданного в рамках конкурса Yüksəliş.

45 государственных учреждений уже подали заявки на использование кадрового банка, созданного в рамках конкурса Yüksəliş.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев после презентации платформы.

По его словам, в базе содержится информация об управленческих навыках каждого зарегистрированного участника.

"Это не просто информационный ресурс, а площадка для взаимного обмена. Государственные структуры и частные компании смогут размещать здесь свои актуальные вакансии и подбирать персонал в соответствии со своими потребностями", - отметил Гаджиев.

Он добавил, что кадровый банк создает широкие возможности как для госсектора, так и для частного сектора.