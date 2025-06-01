Фархад Гаджиев: Экзамен по управленческим навыкам служит формированию кадрового банка на основе инновационного подхода

В рамках очного этапа пятого конкурса "Восхождение" 1 июня начался экзамен по управленческим навыкам.

В рамках очного этапа пятого конкурса "Восхождение" 1 июня начался экзамен по управленческим навыкам.

Как сообщает Report , заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение" Фархад Гаджиев отметил, что эта инициатива, реализуемая в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, является одним из основных шагов в направлении превращения "черного золота" в человеческий капитал. В то же время, этот конкурс является стратегическим шагом, основанным на инновационных подходах, служащим формированию Банка кадров страны с прозрачным и объективным механизмом отбора.

Экзамен проводится в Корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в две сессии. В экзамене по управленческим навыкам приняли участие 1 478 человек, успешно прошедших экзамен по аналитическому анализу. Участникам были представлены тесты по ситуационному суждению и эмоциональному интеллекту, состоящие из двух частей. Экзамен длился в общей сложности 3 часа 45 минут.

Еще одним показателем организации конкурса "Восхождение" в соответствии с международными стандартами является возможность дистанционного экзамена для участников, проживающих за рубежом. Для этих кандидатов экзамен был организован методом прокторинга, в онлайн-формате и в две сессии. Каждый участник прошел электронную регистрацию с удостоверением личности и вошел в экзаменационный зал с помощью QR-кода, что является одной из основных технологических инноваций, повышающих уровень безопасности и прозрачности экзамена.

Отметим, что для обеспечения справедливой конкуренции в конкурсе тестовые вопросы будут рассчитываться по Т-шкале, который является методом, применяемым во многих известных международных экзаменах (TOEFL, GMAT, SAT и др.). Этот метод, используемый при расчете результатов, считается самым передовым и справедливым во всем мире.

Результаты экзамена по управленческим навыкам будут отправлены участникам в виде отчета в течение 5-7 рабочих дней.

Участники, успешно завершившие очный этап, получат путевку в полуфинальный этап конкурса.

Напомним, что в этом году для участия в конкурсе "Восхождение" поступило рекордное количество заявок, всего зарегистрировалось 16 553 кандидата. Из них 7 256 человек успешно прошли этап общих знаний и приняли участие в экзамене по аналитической оценке. На следующем этапе 1 478 кандидатов получили право участвовать в экзамене по управленческим навыкам, который является заключительным туром очного этапа.

Конкурс "Восхождение" был учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса обеспечиваются годовым индивидуальным планом развития под руководством менторов и получают вознаграждение в размере 20 тысяч манатов.

Распоряжение о проведении пятого по счету конкурса "Восхождение" было подписано президентом Ильхамом Алиевым 18 декабря 2024 года.