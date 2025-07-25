Фарах Алиева: Внимание к образованию является показателем стратегического подхода государства

Конкурс "Yüksəliş" ("Восхождение") является одной из самых ценных инвестиций, направленных на человеческий капитал.
Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации президента Фарах Алиева на церемонии награждения пятого конкурса "Yüksəliş".
Она отметила, что инвестиции человека в свои знания и навыки никогда не теряют ценности, и никто не может отнять эти инвестиции. "В современную эпоху внимание к знаниям и образованию является показателем стратегического подхода государства. Азербайджанские семьи придают большое значение тому, чтобы их дети стали образованными и достойными гражданами. Родители часто жертвуют своими личными интересами, чтобы их дети получили хорошее образование", - сказала она.
Алиева добавила, что Азербайджанское государство проводит последовательную и целенаправленную политику в этом направлении. "В рамках этой политики формируется человеческий капитал страны, и этот капитал составляет основу будущего развития страны", - сказал он.