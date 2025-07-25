О нас

Фарах Алиева: Внимание к образованию является показателем стратегического подхода государства

Фарах Алиева: Внимание к образованию является показателем стратегического подхода государства Фарах Алиева: Внимание к образованию является показателем стратегического подхода государства
Наука и образование
25 июля 2025 г. 17:17
Фарах Алиева: Внимание к образованию является показателем стратегического подхода государства

Конкурс "Yüksəliş" ("Восхождение") является одной из самых ценных инвестиций, направленных на человеческий капитал.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации президента Фарах Алиева на церемонии награждения пятого конкурса "Yüksəliş".

Она отметила, что инвестиции человека в свои знания и навыки никогда не теряют ценности, и никто не может отнять эти инвестиции. "В современную эпоху внимание к знаниям и образованию является показателем стратегического подхода государства. Азербайджанские семьи придают большое значение тому, чтобы их дети стали образованными и достойными гражданами. Родители часто жертвуют своими личными интересами, чтобы их дети получили хорошее образование", - сказала она.

Алиева добавила, что Азербайджанское государство проводит последовательную и целенаправленную политику в этом направлении. "В рамках этой политики формируется человеческий капитал страны, и этот капитал составляет основу будущего развития страны", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
24 июля 2025 г. 14:10
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi