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Фамиль Мустафаев назначен председателем Высшей аттестационной комиссии

Фамиль Мустафаев назначен председателем Высшей аттестационной комиссии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фамиля Мустафаева председателем Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, Фамиль Фронт оглу Мустафаев назначен председателем Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики.

Отметим, что с 3 сентября 2018 года до момента назначения на вышеуказанную должность Ф.Мустафаев являлся и.о. председателя зампредом Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики. 

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