Фамиль Мустафаев назначен председателем Высшей аттестационной комиссии

Фамиль Мустафаев назначен председателем Высшей аттестационной комиссии

21 июня, 2019 19:21

https://report.az/storage/news/0939102134a30b1f41d0e0efe1813c22/5fd39f33-28fb-4f74-b9c3-fe3e3b59f9c6_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фамиля Мустафаева председателем Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, Фамиль Фронт оглу Мустафаев назначен председателем Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики. Отметим, что с 3 сентября 2018 года до момента назначения на вышеуказанную должность Ф.Мустафаев являлся и.о. председателя зампредом Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики.

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