Евросоюз впервые представит свой стенд на образовательной выставке в Баку

10 октября в Бакинском экспо-центре откроется 13-я Азербайджанская международная образовательная выставка Eduexpo.
Как сообщает Report, на пресс-конференции по случаю выставки сообщили, что впервые в этом году на выставке будет представлен объединенный стенд Евросоюза.
Было отмечено, что в выставке примут участие 152 образовательные структуры из 22 стран. 45% участников выставки – дебютанты.
В выставке Eduexpo 2019 представлены 44 учебных заведения Азербайджана.
В этом году в выставке возможности и условия получения образования за рубежом представят Германия, Беларусь, Чехия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Польша, Россия, Украина и др. страны.
Турция в рамках выставки в этом году представит национальный стенд.
Выставка продлится до 12 октября.
Samirə AbdullayevaАвтор новости