​Европейские ученые нашли способное победить COVID-19 антитело

Международная группа ученых в ходе экспериментов, проведенных в Утрехтском университете, нашла моноклональное антитело, которое смогло в лабораторных условиях одолеть COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, статью о своем исследовании ученые опубликовали в научном журнале Nature Communication.

Моноклональные антитела - антитела (белки), вырабатываемые иммунными клетками, принадлежащими к одному клеточному клону. Их широко используют в биологии и медицине, к примеру, на их основе создаются вакцины.

Ученые из Утрехтского университета выяснили, что моноклональное антитело 47D11 нейтрализует белок, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки человека.

Авторы статьи намерены продолжить эксперименты с данным антителом для того, чтобы в перспективе создать препараты, необходимые для лечения коронавирусной инфекции.