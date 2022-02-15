Европейские астрономы нашли крупнейшую галактику

Группе европейских астрономов из Лейденской обсерватории в Нидерландах, удалось обнаружить самую крупную из всех известных на нынешний момент галактику Алкионей, протяженность которой составляет 16 млн световых лет. Расположена она на расстоянии около 3 м

Группе европейских астрономов из Лейденской обсерватории в Нидерландах, удалось обнаружить самую крупную из всех известных на нынешний момент галактику Алкионей, протяженность которой составляет 16 млн световых лет. Расположена она на расстоянии около 3 млрд световых лет от Земли.

Как передает Report, статья об этом опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Новое открытие сделано благодаря данным, собранным с помощью низкочастотного радиоинтерферометра LOFAR, составленного из 20 тыс. радиоантенн, распределенных по 52 точкам в Европе, который был разработан специалистами нидерландского института ASTRON. "Мы обнаружили крупнейшую радиоструктуру, образованную одной галактикой. Эта галактика оказалась на удивление обычной: ее общая светимость, масса звезд и масса сверхмассивной черной дыры в центре аналогичны таковым у других гигантских радиогалактик".

Удивительны лишь размеры Алкионея. Так, диаметр Млечного Пути оценивается всего лишь в 100 тысяч световых лет, что на два порядка меньше.

Гигантские радиогалактики состоят из родительской галактики — то есть скопления звезд, вращающихся вокруг галактического ядра, содержащего сверхмассивную черную дыру, — а также колоссальных струй и лопастей, вырывающихся из этого галактического центра в процессе аккреции вещества на центральную черную дыру. Эти струи и лепестки, взаимодействуя с межгалактической средой, способствуют ускорению заряженных частиц, генерирующих мощное радиоизлучение. В данном случае масса родительской эллиптической галактики составляет около 240 млрд солнечных масс, а сверхмассивная черная дыра в ее центре примерно в 400 млн раз массивнее Солнца.

Свое наименование радиогалактика Алкионей получила от имени персонажа древнегреческих мифов, старшего из гигантов, сына Геи и Урана, отличавшегося особой силой. Он угнал стадо быков Гелиоса, за что его стали называть также Волопасом. Вступивший с ним в схватку Геракл сумел оторвать его от родной земли и только тогда убил.