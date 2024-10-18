Европа официально запускает космическую программу Moonlight

Европейское космическое агентство (ЕКА) недавно объявило о запуске амбициозной программы Moonlight, призванной сопровождать многочисленные лунные миссии, запланированные на ближайшие два десятилетия.

Европейское космическое агентство (ЕКА) недавно объявило о запуске амбициозной программы Moonlight, призванной сопровождать многочисленные лунные миссии, запланированные на ближайшие два десятилетия.

Как передает Report со ссылкой на new-science, поскольку планируется более 400 лунных миссий, осуществляемых как космическими агентствами, так и частными компаниями, Moonlight призвана обеспечить услуги связи и навигации, которые имеют решающее значение для успеха этих проектов по освоению космоса.

Целью Moonlight является создание сети спутников на лунной орбите. Эти спутники будут работать вместе, предоставляя услуги высокоскоростной связи и точные навигационные возможности. Таким образом, лунные миссии получат надежную инфраструктуру для обмена данными через 400 000 километров, отделяющих Землю от Луны.

Благодаря этой группировке космонавты и луноходы смогут безопасно перемещаться по лунной поверхности, отправляя и получая важную информацию в режиме реального времени. Эта программа представляет собой важный шаг на пути к установлению длительного присутствия человека на Луне, предоставляя инструменты, необходимые для исследования, заселения и, возможно, колонизации нашего естественного спутника.

Программа также открывает широкие экономические возможности для европейских компаний. Предоставляя общую инфраструктуру связи и навигации, Moonlight снизит необходимость каждой миссии инвестировать в отдельные системы связи, что позволит агентствам больше сосредоточиться на своих операциях и астронавтах. Это также может проложить путь для новых коммерческих инициатив в космосе.