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Собеседования по приему на работу учителей успешно прошли 1630 человек

Собеседования по приему на работу учителей успешно прошли 1630 человек Собеседования по приему на работу учителей, проведенного 18, 19 и 20 августа, успешно прошли 1630 человек.
Наука и образование
26 августа 2022 г. 11:22
Собеседования по приему на работу учителей успешно прошли 1630 человек

Собеседования по приему на работу учителей, проведенного 18, 19 и 20 августа, успешно прошли 1630 человек.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, кандидатам необходимо предоставить требуемые документы в местный орган управления образованием до 18:00 31 августа.

С информацией о результатах собеседования по предметам азербайджанский язык и литература, биология, французский язык, информатика, музыка, математика, русский язык, история, технология и изобразительное искусство кандидаты могут ознакомиться в своих личных кабинетах.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsahibənin nəticələri elan olunub

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