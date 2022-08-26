Собеседования по приему на работу учителей успешно прошли 1630 человек

Собеседования по приему на работу учителей, проведенного 18, 19 и 20 августа, успешно прошли 1630 человек.

Собеседования по приему на работу учителей, проведенного 18, 19 и 20 августа, успешно прошли 1630 человек.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, кандидатам необходимо предоставить требуемые документы в местный орган управления образованием до 18:00 31 августа.

С информацией о результатах собеседования по предметам азербайджанский язык и литература, биология, французский язык, информатика, музыка, математика, русский язык, история, технология и изобразительное искусство кандидаты могут ознакомиться в своих личных кабинетах.