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Госагентство дошкольного и общего образования продолжит проверку подведомственных учреждений

Госагентство дошкольного и общего образования продолжит проверку подведомственных учреждений Государственное агентство дошкольного и общего образования продолжит проверку подведомственных учреждений до конца года.
Наука и образование
2 июля 2024 г. 12:35
Госагентство дошкольного и общего образования продолжит проверку подведомственных учреждений

Государственное агентство дошкольного и общего образования продолжит проверку подведомственных учреждений до конца года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам директор агентства Эшги Багиров.

Директор напомнил, что в ходе проведенных мониторингов в Горно-Ширванском региональном управлении образования были выявлены нарушения в оформлении некоторых документов, в результате руководитель управления был уволен.

Багиров добавил, что контроль за деятельностью местных отделений, а также предприятий носит регулярный характер.

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Версия на азербайджанском языке Eşqi Bağırov: Yoxlama tədbirləri ilin sonunadək davam edəcək

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