Госагентство дошкольного и общего образования продолжит проверку подведомственных учреждений

Государственное агентство дошкольного и общего образования продолжит проверку подведомственных учреждений до конца года.

Государственное агентство дошкольного и общего образования продолжит проверку подведомственных учреждений до конца года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам директор агентства Эшги Багиров.

Директор напомнил, что в ходе проведенных мониторингов в Горно-Ширванском региональном управлении образования были выявлены нарушения в оформлении некоторых документов, в результате руководитель управления был уволен.

Багиров добавил, что контроль за деятельностью местных отделений, а также предприятий носит регулярный характер.