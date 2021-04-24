Еще три школы в Азербайджане переведены на дистанционное обучение

Руководство школы уже предупредило учеников и их родителей

Еще три средние школы в Агдашском районе переведены на дистанционное обучение.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, в Агдашской средней школе № 3 имени Бекира Набиева, средней школе № 7 имени Пярвиза Бабаева и гимназии имени Магсуда Шейхзаде, крупнейшем учебном заведении города Агдаш, некоторые учителя и ученики сдали положительный тест на COVID-19.

В связи с этим Агдашским районным центром гигиены и эпидемиологии было принято решение с 24 апреля перевести учебный процесс в этих заведениях на дистанционное обучение.

Руководство школы уже предупредило учеников и их родителей. Сегодня с утра Центр гигиены и эпидемиологии провел дезинфекцию классов и спортивных залов в названных школах.

Отметим, что в 2020-2021 учебном году в учебных заведениях Агдашского района на сегодняшний день у 60 учеников и более 30 преподавателей выявлен COVID-19.