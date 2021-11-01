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Еще одна школа в Баку перешла на дистанционное обучение

Еще одна школа в Баку перешла на дистанционное обучение Деятельность полной средней школы №47 в Баку будет продолжена в форме дистанционного обучения.
Наука и образование
1 ноября 2021 г. 15:49
Еще одна школа в Баку перешла на дистанционное обучение
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Деятельность полной средней школы №47 в Баку будет продолжена в форме дистанционного обучения.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В данной школе 25 учеников и 4 учителя заразились COVID-19. В связи с этим, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, в школе очный учебный процесс заменен на дистанционную форму обучения. В течение 14 дней занятия в учебном заведении будут продолжены в дистанционной форме.

"В образовательных учреждениях строго соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации, для более надежной защиты учащихся и персонала школы от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Another secondary school switches to distance learning in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda daha bir məktəb distant tədrisə keçib

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