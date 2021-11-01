Еще одна школа в Баку перешла на дистанционное обучение

Деятельность полной средней школы №47 в Баку будет продолжена в форме дистанционного обучения.

Деятельность полной средней школы №47 в Баку будет продолжена в форме дистанционного обучения.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В данной школе 25 учеников и 4 учителя заразились COVID-19. В связи с этим, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, в школе очный учебный процесс заменен на дистанционную форму обучения. В течение 14 дней занятия в учебном заведении будут продолжены в дистанционной форме.

"В образовательных учреждениях строго соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации, для более надежной защиты учащихся и персонала школы от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.