Еще один вуз Азербайджана выдаст магистрам двойной диплом

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Между Азербайджанским государственным педагогическим университетом (АГПУ) и Университетом Джорджа Вашингтона (США) подписано соглашение по двудипломной программе.

Как сообщает Report, в торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, декан факультета образования и развития человека Университета Джорджа Вашингтона Майкл Фойер, ректор АДПУ Джафар Джафаров, посол США в Азербайджане Орл Литценбергер и другие официальные лица.

В своем выступлении министр образования отметил, что согласно договоренности с американской стороной, с 2020-2021 учебного года в АГПУ будет вестись прием на обучение в магистратуре по двудипломной программе.

Дж.Байрамов отметил, что обучение в магистратуре будет вестись на английском языке в течение двух лет: "На первом этапе будут приняты 25 студентов. Для поступления необходимо принять участие в экзаменах, организованных Государственным экзаменационным центром, а затем Университетом Джорджа Вашингтона".

После выступлений было подписано двустороннее соглашение.