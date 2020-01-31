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Еще один вуз Азербайджана выдаст магистрам двойной диплом

Еще один вуз Азербайджана выдаст магистрам двойной диплом
© Report / Elchin Murad

Между Азербайджанским государственным педагогическим университетом (АГПУ) и Университетом Джорджа Вашингтона (США) подписано соглашение по двудипломной программе. 

Как сообщает Report, в торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, декан факультета образования и развития человека Университета Джорджа Вашингтона Майкл Фойер, ректор АДПУ Джафар Джафаров, посол США в Азербайджане Орл Литценбергер и другие официальные лица. 

В своем выступлении министр образования отметил, что согласно договоренности с американской стороной, с 2020-2021 учебного года в АГПУ будет вестись прием на обучение в магистратуре по двудипломной программе. 

Дж.Байрамов отметил, что обучение в магистратуре будет вестись на английском языке в течение двух лет: "На первом этапе будут приняты 25 студентов. Для поступления необходимо принять участие в экзаменах, организованных Государственным экзаменационным центром, а затем Университетом Джорджа Вашингтона". 

После выступлений было подписано двустороннее соглашение.

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