Еще один студент БВШН успешно реализовал проект на грант Фонда молодежи

© BANM

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) успешно реализован еще один проект, автор которого – студент четвертого курса кафедры «Химическая инженерия» БВШН Вюсал Гулуев – стал одним из победителей Десятого конкурса грантов Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, проект под названием «Влияние энтропии на парниковый эффект» осуществлен при организационной поддержке Высшей школы.

На мероприятии, посвященном началу проекта, Вюсал Гулуев предоставил подробную информацию о целях и задачах проекта. Выступивший затем проректор БВШН Рашад Гасанов отметил, что рад приветствовать в стенах Высшей школы студентов бакалавриата и магистратуры сильнейших вузов страны, а также представителей различных компаний. Профессор кафедры нефтегазовой инженерии БВШН, доктор технических наук Фуад Велиев и главный инженер компании Provitaz MMC Эмин Мамедов рассказали о своем опыте работы в областях, связанных с темой проекта.

В рамках проекта было проведено пять тематических тренингов и конкурс плакатов, призванный определить, насколько хорошо его участники усвоили пройденный материал. Обучение прошли свыше ста студентов из ведущих университетов страны, а также ряд сотрудников SOCAR. В ходе тренингов они изучали вопросы, связанные с глобальным потеплением, природой парникового эффекта и его воздействием на экологию планеты, а также связь этих процессов с энтропией и ее влиянием на них. Во время конкурса плакатов слушатели тренингов получили возможность продемонстрировать полученные знания, рассказать об актуальных экологических проблемах и предложить пути их решения.

По окончании проекта всем участникам были вручены сертификаты и памятные подарки.