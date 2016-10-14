Еще один студент БВШН удостоен стипендии SOCAR-AQŞ

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Студент пятого курса Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Ибрагим Мамедов, обучающийся по специальности "Нефтегазовая инженерия", стал победителем программы Студенческой стипендии компании SOCAR-AQŞ на 2016-2017 учебный год, которой он удостоен за отличные показатели в учебе за последние два семестра. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, успешно прошедший собеседование с представителями компании, Ибрагим Мамедов в течение этого учебного года будет получать стипендию, учрежденную SOCAR-AQŞ.

Ибрагим Мамедов родился в 1995 году в Товузе. Закончил среднюю школу в селе Алимарданлы Товузского района и в 2012 году поступил в БВШН по специальности "Нефтегазовая инженерия", набрав 636 баллов. За годы учебы Ибрагим не раз проявлял себя как отличный студент: он принимал участие в летней школе BP, а в 2015 году за успехи в учебе был удостоен студенческой стипендии компании Azercell.

В прошлом году одним из пяти обладателей стипендии компании SOCAR-AQŞ стал студент четвертого курса БВШН, также обучающийся по специальности "Нефтегазовая инженерия" Элтун Садыгов. Он был удостоен стипендии за отличную успеваемость в течение двух предыдущих семестров.