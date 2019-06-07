Еще 4 студента БВШН начинают работать в престижной итальянской компании

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча для подведения итогов производственной практики студентов БВШН в итальянской компании Maire Tecnimont Group в рамках "Программы развития".

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

На встрече приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, первый вице-президент Maire Tecnimont Group по специальным инициативам и региональной координации, вице-президент по России и Каспийскому региону Джанни Бардаззи, представители компании, а также профессора, учителя и студенты Высшей Школы. Компания была также представлена руководителем представительства KT-Kinetics Technology в Азербайджане, являющейся подрядчиком Maire Tecnimont Group, Никколо Хайлперн, представителями Maire Tecnimont Group - менеджером по развитию бизнеса Натальей Сиразутдиновой, менеджером отдела по связям с общественностью и коммуникациям Массимо Дапото и специалистом по связям с общественностью и коммуникациям Даниелой Асти, а также местными сотрудниками KT-Kinetics Technology - координатором отдела кадров Аидой Башировой и координатором по офисным и общим вопросам Нигяр Гейдаровой.

Приветствуя гостей, ректор Эльмар Гасымов обратил внимание участников встречи на грандиозные проекты и достижения в нашей стране, ставшие возможными благодаря эффективному сотрудничеству с вышеупомянутой компанией.

Отметив ежегодное прохождение производственной практики несколькими студентами БВШН в данной компании в рамках соглашения о сотрудничестве с БВШН, подписанного в октябре 2016 года, ректор сообщил о том, что четыре студента 5-го курса факультета химической инженерии завершили практику в представительстве итальянской компании Maire Tecnimont Group в Азербайджане.

"Согласно итогам производственной практики, данные студенты начнут работать в компании в следующем году. В результате успешного прошлогоднего сотрудничества двое выпускников БВШН в настоящее время являются сотрудниками компании. Четверо наших студентов были избраны для бесплатного обучения в Летней школе в итальянском городе Сортино", - сообщил ректор.

Эльмар Гасымов также обратил внимание на планируемое создание в БВШН исследовательской лаборатории полимерных материалов при поддержке компании.

Первый вице-президент Maire Tecnimont Group по специальным инициативам и региональной координации, вице-президент по России и Каспийскому региону Джанни Бардаззи, в свою очередь, отметил, что встреча также была направлена на обсуждение перспектив будущего сотрудничества.

"Согласно двусторонней договоренности, Бакинская Высшая Школа Нефти рекомендует нашей компании наилучших студентов в Азербайджане. Являясь нашими сотрудниками, эти студенты уже трансформировались в участников процесса получения прибыли от ведения бизнеса и инвестирования", - подчеркнул вице-президент.

Студенты выразили благодарность руководству Бакинской Высшей Школы Нефти и компании за возможность прохождения практики в офисе компании Maire Tecnimont Group в Баку.

В заключение встречи студенты получили сертификаты об успешном завершении производственной практики и трудоустройстве в компании.

Отметим, что вышеупомянутая "Программа развития", предусматривающая привлечение студентов 4-х и 5-х курсов БВШН, претворяется в жизнь на основе подписанного 19 октября 2016 года соглашения о сотрудничестве между БВШН и итальянской компанией Maire Tecnimont Group.

Итальянская группа компаний Maire Tecnimont Group является международным лидером, специализирующимся в сфере инженерии, строительства, технологий, лицензирования, энергетики и углеводородов.