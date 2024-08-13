Еще 205 человек в Азербайджане удостоены стипендии на обучение за рубежом

Опубликован список кандидатов, получивших право на получение образования на уровне бакалавриата и магистратуры в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в рамках "Государственной программы обучения молодежи в престижных вузах зарубежных стра

Опубликован список кандидатов, получивших право на получение образования на уровне бакалавриата и магистратуры в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в рамках "Государственной программы обучения молодежи в престижных вузах зарубежных стран на 2022-2028 годы".

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, право на участие в программе на 2024/2025 учебный год получили еще 205 человек.

Таким образом, в следующем учебном году в рамках госпрограммы за рубежом будут обучаться 500 человек, в том числе 125 бакалавров и 375 магистров.

В списке вузов, в которых будут обучаться азербайджанские студенты, такие престижные учебные заведения как Колумбийский университет, Гарвардский университет, Кембриджский университет, Йельский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Оксфордский университет и пр.