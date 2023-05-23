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ЕС и США хотят совместно разрабатывать стандарты для ИИ

ЕС и США хотят совместно разрабатывать стандарты для ИИ Евросоюз и США намерены активизировать сотрудничество в области искусственного интеллекта (ИИ) с целью разработки стандартов.
Наука и образование
23 мая 2023 г. 19:00
ЕС и США хотят совместно разрабатывать стандарты для ИИ

Евросоюз и США намерены активизировать сотрудничество в области искусственного интеллекта (ИИ) с целью разработки стандартов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters ссылаясь на замглавы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам развития цифровых технологий Маргрете Вестагер.

По ее словам, на одобрение всеобъемлющего законодательства по регулированию данной технологии "потребуется еще год, если не два, поэтому необходимо сделать важные шаги в переходный период". Вестагер подчеркнула, что все причастные к законотворческому процессу обсуждают сейчас, какой "минимальный набор требований к компаниям мог бы применяться до вступления закона об ИИ в силу".

Согласно данным агентства, Вестагер в среду обсудит соответствующие вопросы с главой Google Сундаром Пичаи. Как он заявил ранее, разработка такого законодательства с целью предупреждения потенциальных рисков "требует всесторонних дискуссий между правительствами, экспертами и гражданским обществом".

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