ЕС и США хотят совместно разрабатывать стандарты для ИИ

Евросоюз и США намерены активизировать сотрудничество в области искусственного интеллекта (ИИ) с целью разработки стандартов.
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По ее словам, на одобрение всеобъемлющего законодательства по регулированию данной технологии "потребуется еще год, если не два, поэтому необходимо сделать важные шаги в переходный период". Вестагер подчеркнула, что все причастные к законотворческому процессу обсуждают сейчас, какой "минимальный набор требований к компаниям мог бы применяться до вступления закона об ИИ в силу".
Согласно данным агентства, Вестагер в среду обсудит соответствующие вопросы с главой Google Сундаром Пичаи. Как он заявил ранее, разработка такого законодательства с целью предупреждения потенциальных рисков "требует всесторонних дискуссий между правительствами, экспертами и гражданским обществом".