Эрол Озвар: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере образования должно укрепляться

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и председатель Совета высшего образования Турции (YÖK) Эрол Озвар посетили Карабахский университет.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, делегация ознакомилась с ходом строительства нового учебного корпуса, условиями в университетской клинике и студенческом общежитии.

Гостям также продемонстрировали аудитории, лаборатории и библиотеку, рассказав о создании современной образовательной и научной среды.

Во время встречи с преподавателями и студентами Эмин Амруллаев отметил, что Карабахский университет за короткий срок достиг значительных успехов и станет важным центром интеллектуального и научного развития региона.

В свою очередь, Эрол Озвар подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере образования, отметив успешную реализацию совместных проектов, в том числе деятельность Турецко-Азербайджанского университета. Он также выразил уверенность, что партнерство Карабахского университета с турецкими вузами будет способствовать развитию академического обмена и научных связей.

В завершение визита состоялся концерт, подготовленный студентами факультета искусств Карабахского университета.