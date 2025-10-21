Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Эрол Озвар: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере образования должно укрепляться

    Наука и образование
    • 21 октября, 2025
    • 19:24
    Эрол Озвар: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере образования должно укрепляться

    Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и председатель Совета высшего образования Турции (YÖK) Эрол Озвар посетили Карабахский университет.

    Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, делегация ознакомилась с ходом строительства нового учебного корпуса, условиями в университетской клинике и студенческом общежитии.

    Гостям также продемонстрировали аудитории, лаборатории и библиотеку, рассказав о создании современной образовательной и научной среды.

    Во время встречи с преподавателями и студентами Эмин Амруллаев отметил, что Карабахский университет за короткий срок достиг значительных успехов и станет важным центром интеллектуального и научного развития региона.

    В свою очередь, Эрол Озвар подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере образования, отметив успешную реализацию совместных проектов, в том числе деятельность Турецко-Азербайджанского университета. Он также выразил уверенность, что партнерство Карабахского университета с турецкими вузами будет способствовать развитию академического обмена и научных связей.

    В завершение визита состоялся концерт, подготовленный студентами факультета искусств Карабахского университета.

