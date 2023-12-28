Эмин Амруллаев встретился с ректорами вузов

В Министерстве науки и образования состоялась встреча с ректорами высших учебных заведений.

В Министерстве науки и образования состоялась встреча с ректорами высших учебных заведений.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, ректоры высших учебных заведений и руководители соответствующих структурных подразделений министерства.

В ходе встречи были проанализированы итоги года, проведен обмен мнениями о повестке дня планируемых мероприятий в сфере высшего образования на 2024 год, обсуждены экзаменационная сессия и процесс подготовки к весеннему семестру.

В конце встречи были высказаны мнения и предложения по обсуждаемым вопросам.