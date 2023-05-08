Эмин Амруллаев встретился с коллегами из Казахстана и Узбекистана

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с министром науки и высшего образования Казахстана Нурбеком Саясатом и министром дошкольного и общего образования Узбекистана Хилолой Умаровой на полях Всемирного образовательного форума.
Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.
В рамках форума ожидается выступление Э.Амруллаева на 7-й пленарной сессии на тему "Роль образования в развитии посещаемости и роль посещаемости в развитии систем образования".
Кроме того, планируется проведение двусторонних деловых встреч с участием министра науки и образования.