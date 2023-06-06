Эмин Амруллаев встретился с главой TUBİTAK

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с главой Турецкого совета по научным и технологическим исследованиям (TUBİTAK) Гасаном Мандалом.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с главой Турецкого совета по научным и технологическим исследованиям (TUBİTAK) Гасаном Мандалом.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем Twitter-аккаунте.

"5 июня у нас состоялась встреча с главой Совета по научным и технологическим исследованиям Турции (TUBİTAK) Хасаном Мандалом. На ней было обсуждено текущее состояние сотрудничества между двумя учреждениями и подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству в сферах науки и технологий", - отметил Э.Амруллаев.